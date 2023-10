Otra vez fuera de la nómina de La Roja de cara a las Eliminatorias al Mundial 2026, el portero Claudio Bravo dejó el hermetismo atrás para referirse a su ausencia del equipo nacional, motivada por una decisión de Eduardo Berizzo.

Recordar que el DT del ‘Equipo de Todos’ optó por no llamar al actual portero del Real Betis por “su negativa a venir en la fecha pasada”, es decir, para los amistosos de junio contra Cuba, República Dominicana y Bolivia.

Al respecto, Claudio Bravo no escondió su parecer. “Me sorprende la sensación de malestar que puedan tener hacia mi persona. Me sorprende el trato, pero fuera de eso, sí está la potestad de él (Berizzo) de decidir, eso es innegable. Yo jamás me he metido“, confesó a TVN.

¿Será por temas de rendimiento? Para el meta del Betis, “si tienes un rendimiento alto vas a contribuir a que el rendimiento en la selección sea alto también”.

Las vacaciones de Bravo y la ‘cruz’ de Berizzo

El tema es, puntualmente, que el bicampeón de América priorizó sus vacaciones por sobre los amistosos de La Roja. ¿Qué pasó? “No he hablado con Berizzo. Fui yo el que llamé, yo comuniqué. Yo pregunté si iba a ser convocado y la respuesta del otro lado fue que no podían dar esa respuesta. Por ende, yo opto por lo familiar que es lo principal en mi vida”, manifestó Bravo.

A pesar de ello, el golero de 40 años asume la tranquilidad “de saber lo que hago, de saber desenvolverme en todo sentido. Mi trabajo tiene este tipo de cosas. Que te convoquen, que no te convoquen, las lesiones”.

Respecto a su ausencia de La Roja, sostuvo que “esa opción siempre ha existido. Desde la primera nómina hasta la última. No me da pena, no me da lástima, porque hasta el último día hice las cosas de la mejor manera posible.”

Fiel a su calma, Claudio Bravo afirma sentir que aprovechó su oportunidad siempre.

“Soy un enorme agradecido de todas las situaciones que he vivido. A nivel de selección hay una presión gigantesca. Si no ganaste, si no clasificaste, si tuviste un mal día. Quizá el pensamiento mío es un poco frío, porque yo lo asimilo como un trabajo“, finalizó.