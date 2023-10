Respaldó a su compañero y examigo. El volante chileno Arturo Vidal aprobó la ‘parada de carros’ de Claudio Bravo a Rafael Olarra que se viralizó en últimas horas.

Recordemos que un fanático se burló del poco tiempo que Olarra estuvo en Europa en su época de futbolista, luego que éste se inclinara por apoyar decisión de Berizzo de no nominar a Bravo por haber declinado a participar en una citación de La Roja para amistosos con Cuba y República Dominicana.

“¿Cuántos años jugó Olarra en Europa? Si, 2001 – 2002. ¿Destacó? No. Se tuvo que devolver. ¿Y se atreve a criticar a Claudio Bravo? Jajajajaja”, comentó el hincha, y Bravo se sumó: “335 minutos, como ir De Santiago a Concepción en auto”.

Las palabras del arquero desconcertaron al ‘Flaco’, quien acusó el golpe en la última edición de ESPNF Show: “Me da pena lo de Claudio Bravo, con respecto a que me cuente los minutos para hablar de fútbol… ¿Acaso los que no estamos a la altura de ciertos jugadores no podemos decir nada?”, contestó.

El respaldo de Arturo Vidal a Claudio Bravo: “Eso pasa cuando te metes con la persona equivocada”

Arturo Vidal fue interrogado por los dichos de Bravo en una de sus últimas transmisiones de Twitch, y no se guardó nada.

Con un ‘ataque’ de risa de por medio, el ‘Rey’ afirmó: “¿Querís que responda lo que respondió Claudio? Sabes lo que pasa, cuando se meten con él, la persona equivocada, te pasa eso”.

“Muy buena la respuesta… Tengan cuidado, no se metan con cualquiera. Claudio es máquina”, cerró.