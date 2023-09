Arturo Vidal sufrió el pasado martes, en el 0-0 de Chile ante Colombia por las Clasificatorias al Mundial 2026, una grave lesión. Una rotura de meniscos en su rodilla derecha que requirió operación.

Estará fuera de las canchas todo lo que resta del año, un escenario que complica a La Roja para los próximos duelos clasificatorios y a su club, el Athletico Paranaense de Brasil.

En su canal de Twitch, el ‘King’ entregó detalles de su problema físico y la recuperación.

“Se va a demorar un poco más, pero me van a dejar la rodilla como un jugador de 18 años. Eso me tiene contento. No alcanzo a los otros partidos, pero voy a volver con más fuerza”, declaró.

“Estoy pensando en alargar la carrera siempre. Hoy empecé la recuperación con hielo, un poco de masaje, corriente. Creo que va a ser largo, pero es por el bien de mi rodilla y mi futuro”, complementó.

Muchos hinchas del ‘Equipo de Todos’ apuntaron a Eduardo Berizzo como el culpable de la lesión de Vidal por no sacarlo a tiempo (dejó el campo a los 69 minutos) ante los ‘cafeteros’. Recordar que el ‘8’ del combinado dejó cojeando el campo al término del primer lapso.

Sin embargo, el jugador del Athletico Paranaense eximió de culpa al ‘Toto’ y apuntó al gran responsable: él mismo.

“Yo me negué. Siempre me preguntó, pero yo siempre dije que no tenía nada y que era un dolorcito. Con la camiseta de Chile y el estadio lleno, es difícil salir por una lesión. Tiene que ser muy grave como la de ahora o habría seguido hasta el final. Siempre escondí el dolor”, expresó.

“Todo fue culpa mía, no tiene nada que ver el entrenador. Me molesta que la gente le eche la culpa a él y a los doctores. Yo fui el único culpable de la decisión”, añadió.

Además, el oriundo de San Joaquín contó que “cada punto es importante en las Eliminatorias. Hay que jugarse la vida. No me gusta salir lesionado… Sentí algo en el calentamiento, pero después se me trabó más fuerte. Si les contara lo que dijo el árbitro cuando escuchó el sonido, se mueren…pregúntenle“.

“Igual te da pena. Uno quiere seguir hasta el final… Tuve que salir directo al hospital o no salía. No se me acomodó más la rodilla, por eso no podía caminar”, agregó.

Respecto a la recuperación, el volante de 36 años aseguró que no se apresurará y se lo tomará con calma.

“Haré lo mejor posible, como nunca, las otras veces me apuré mucho. Pero ahora es necesario hacerlo con calma. Me arriesgué, tenía claro que en algún momento iba a pasar. Ahora vamos a recuperar no más. Lo más difícil de la operación es ir al baño, loco”, sentenció.