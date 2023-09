La grave lesión de Arturo Vidal terminó por coronar una negativa fecha de Eliminatorias para La Roja, donde el equipo dirigido por Eduardo Berizzo sumó 1 punto de 6 posibles.

El volante del Athletico Paranaense, vale recordar, fue sustituido a los 73 minutos del partido ante Colombia y abandonó el estadio Monumental en ambulancia.

Horas después, el seleccionado chileno detalló que Vidal sufrió “una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular que requiere resolución quirúrgica”, por la que fue operado ayer miércoles.

Varios culparon de la lesión a Berizzo, asegurando que el DT debió haber reemplazado antes al ‘Rey Arturo’, ya que evidenció dolencias físicas incluso en el primer tiempo.

Pero alguien que quitó responsabilidad al técnico fue el exseleccionado Johnny Herrera, quien en TNT Sports le endosó toda la culpa al ex Flamengo.

“Hay culpas compartidas acá. Se sabía desde el momento que entró contra Uruguay que estaba lesionado, si ya venía arrastrando una lesión”, partió señalando el retirado portero.

“Para mí, la culpa es del jugador. Ojalá que haya salido entero, pero hay dos preguntas en el aire de las responsabilidades. Para mí, porque me pasó, es del jugador”, insistió Herrera.

Luego, Herrera insistió en la irresponsabilidad de Arturo Vidal recordando una experiencia personal.

“Yo tuve una fractura de muñeca y el médico me dijo que estaba fracturado, pero es el jugador el que toma la última decisión. En ese momento, un doctor me dijo que me operara y otro que la dejara cicatrizar sola, pero jugábamos la final con Católica el 2011”, concluyó el exportero.