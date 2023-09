El entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, anticipó en la presente jornada que Alexis Sánchez verá minutos este martes en el duelo ante Colombia por la fecha 2 de las Clasificatorias al Mundial 2026.

En rueda de prensa, el ‘Toto’ indicó que “Alexis puede empezar el partido, claramente, o formar parte de él. Está totalmente apto para jugar”.

Una declaración que saca ronchas en el Inter de Milán, club que acaba de concretar el regreso del ‘Niño Maravilla’. En sus primeros trabajos en la tienda lombarda, el tocopillano no respondía con total normalidad a la exigencia física y ante esto le solicitaron la realización de exámenes médicos.

De acuerdo con el reconocido medio La Gazzetta dello Sport, Alexis presenta “un problema en la sangre”

Poe esta razón, el goleador histórico de La Roja no estuvo presente en la derrota del pasado viernes ante Uruguay (3-1). No obstante, el ex Olympique de Marsella jugará por la segunda fecha, incluso como titular.

Los medios partidarios interistas, CF Inter News y Passione Inter, apuntaron a la preocupación del club. “Sánchez se fue a pesar de que el club le recomendó quedarse en Milán. El chileno estuvo sin equipo este verano y según el club debería haber intentado ponerse al día con sus compañeros para recuperar su estado lo antes posible”, mencionaron.

“Berizzo anunció en conferencia de prensa la total disponibilidad de Alexis Sánchez, quien padece algunos problemas de salud vinculados a una forma de anemia”, complementaron.

En la misma línea, sostuvieron que “con la selección se perdió el primer partido contra Uruguay, pero según dijo el técnico jugará el partido del día 13 contra Colombia, tres días antes del derbi de Milán. Seguramente Inzaghi hubiera preferido tenerlo disponible unos días más”.

Quien fue duro con ‘Maravilla’ fue el periodista Julio Peroni, de la revista Sportitalia: “¿Qué le pasa a Sánchez? Ya tuvo problemas de este tipo en el pasado. Sería importante saber cómo lo verá el vestuario tras este nuevo capítulo con su selección. ¿Encaja su comportamiento con el vestuario del Inter?”.