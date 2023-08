En diálogo con el streamer DavooXeneize, el futbolista chileno reconoció que aún le duele no haber clasificado al Mundial de Rusia 2018 con La Roja.

Conocido por su actividad dentro y fuera de la cancha, por estos días Arturo Vidal le ha sacado el brillo a su faceta como creador de contenido a través de Twitch.

En dicha plataforma, el volante protagonizó un esperado diálogo con el usuario DavooXeneize (David Quint), donde respondió a todo tipo de pregunta respecto a su dilatada carrera.

En tal sentido, el ‘King’ fue consultado por la participación de la Generación Dorada en mundiales, a lo cual, fue enfático y reconoció: “Nuestro mejor Mundial se hubiese dado si hubiésemos clasificado al de 2018“.

“Hubiésemos estado más arriba que en el Mundial de Brasil 2014, claramente, esa generación maduró mucho después de ese Mundial”, agregó.

Haciendo memoria, Vidal recordó la derrota de Chile contra Brasil en 8vos de final de dicha cita planetaria y también, su sacrificio para poder defender la camiseta nacional.

“Yo en ese momento jugué a un 25 por ciento de lo que me hubiese gustado jugar por mi rodilla (lesión), por todo eso. No llegué en mi mejor momento, después, me recuperé y el equipo creció después de lo que pasó con Brasil“, dijo el jugador del Athletico Paranaense, que posteriormente analizó el ‘punto de inflexión’ en La Roja.

“Entre todos, lo he dicho, nos pusimos de meta ganar la Copa en 2015. Hubo una junta en el Mundial y eso ayudó mucho al crecimiento. Si hubiéramos ido al de 2018, hubiésemos llegado más arriba, pero no se pudo por el desgaste. Nunca esta selección había jugado tantos partidos seguidos y eso nos mató, yo creo”, cerró.