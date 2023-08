Claudio Bravo se convirtió en la gran ausencia en la nómina de La Roja para el arranque de las Clasificatorias de la Conmebol al Mundial 2026, en septiembre próximo, ante Uruguay en Montevideo y Colombia en Santiago.

Al seleccionador Eduardo Berizzo aún le da vueltas el ‘no’ del golero del Real Betis para los amistosos contra Cuba, República Dominicana y Bolivia. El guardameta de 40 años decidió privilegiar sus vacaciones.

Así, el ‘Toto’ no llamó al eterno capitán y todo indica que Brayan Cortés será el que ataje ante la ‘Celeste’ en el Centenario y los ‘cafeteros’ en el Monumental.

Quien criticó la no inclusión de Bravo fue Roberto Rojas, histórico arquero de la selección nacional y de Colo Colo. “Es una decisión que corresponde al técnico y solo él debe dar las explicaciones. Me imagino que un jugador de su nivel necesita saberlas”, dijo a La Tercera.

“(Bravo) no es cualquier jugador. Merece una respuesta. Se suponía que cuando no vino podría estar jugando en el campeonato español. Me parece, en lo futbolístico, que es porque no viene jugando. Si es por eso, el DT tiene la prerrogativa de no llamarlo”, añadió.

Además, el ‘Cóndor’ apuntó que “si hay algo extrafutbolístico, Berizzo tendría que explicarlo. Es importante escuchar sus razones. Si son solo técnicas y una de las que puede esgrimir es que no está jugando, pero Alexis tampoco está jugando. Es una contradicción”.

“Ojalá que no sea nada fuera del campo. Tienen que conversarlo entre ellos. Cuesta entender que no llamó a Bravo y sí llamó a Alexis”, complementó.

Quien tiene otra visión es Patricio Toledo, quien brilló en el arco de La Roja durante la Copa América 1991. “Claudio está lesionado, con problemas físicos, no ha jugado. Es normal que no salga en esta nómina. Es muy importante que estén lo que están pasando por un buen momento”, señaló a la misma publicación.

“Me parece que (Brayan) Cortés, pese a los problemas que ha tenido, ha demostrado que está en condiciones de ser titular en la Selección. Si Cortés responde, se hará difícil que Claudio pueda volver a ser titular”, agregó.

A la hora de analizar a los otros metas nominados, el otrora golero de la UC dijo que “(Gabriel) Arias en la Selección, lamentablemente, no ha respondido. Y no hay donde más mirar. (Cristóbal) Campos ha caído en el mismo saco que la U. No ha sido regular”.