Roberto Rojas, ex golero de La Roja e histórico de Colo Colo, analizó el opaco presente albo y lanzó fuertes dardos contra una de las figuras del plantel que dirige Gustavo Quinteros.

Pese a ser querido por buena parte de la hinchada del ‘Cacique’, el uruguayo Maximiliano Falcón no es santo de devoción para el ‘Cóndor’, quien lo criticó con todo.

“Hay jugadores en Colo Colo que ya no deberían estar en el equipo, que no deberían vestir la camiseta del club. No me gusta Maximiliano Falcón”, expresó en diálogo con Redgol.

“No sé cómo la prensa chilena habla tan bien de él, siendo un jugador tan lento y sin recursos”, agregó sobre el ‘Peluca’ el campeón con los albos en 1983 y 1986.

Quien tampoco se salvó del análisis de Rojas fue el entrenador albo Guatavo Quinteros. “Hace tiempo que viene con la historia de que le faltan jugadores. Estos no están rindiendo lo esperado y eso es responsabilidad de él”, dijo.

“Se debe hacer cargo de buscar alternativas para el equipo”, añadió el ex Sao Paulo.

Continuando con el desempeño del ex DT de la UC, el ‘Cóndor’ indicó que “Quinteros no ha tenido copas trascendentales. En la Libertadores y Sudamericana no ha dado ese salto. En Colo Colo ya no basta con ganar los torneos locales. El club tuvo una época en el pasado donde fue un buen representante a nivel internacional”.

“El torneo chileno debe ser una obligación para este año, pero se le va a poner difícil por la competencia que hay, con buenos equipos”, sentenció.

Consignar que el ‘Cacique’ tuvo un breve paso por la Copa Libertadores y la Sudamericana esta temporada, mientras que en el plano local se encuentra en el séptimo lugar con 27 puntos, a ocho del líder Cobresal, con un duelo pendiente.