Gary Medel vive un dulce presente en Brasil. Figura, capitán y estandarte desde casi un mes y medio de su llegada al Vasco Da Gama de Ramón Diaz, el experimentado defensor tuvo palabras para hablar sobre su panorama y también, referirse a Alexis Sánchez.

En conocimiento de la compleja situación de su compatriota, que aún no encuentra equipo adportas del cierre del mercado del fútbol europeo, el ‘Pitbull’ no ocultó su preocupación al respecto.

“Es complicado que no esté jugando, porque uno siempre tiene que llegar con minutos de competencia, con partidos en su cuerpo para estar bien, no es lo mismo que no estar jugando durante tres meses, o no sé hace cuánto que no está compitiendo Alexis”, declaró en Radio Futuro.

A pesar de ello, Gary Medel puso todas las fichas en el goleador histórico de La Roja, asegurando que Alexis Sánchez “es un jugador que se pone a tono rápidamente, porque se cuida mucho en lo físico y mental“.

“Espero que pueda estar con nosotros en estos dos partidos que son muy importantes y debemos rescatar la mayor cantidad de puntos, si son seis, si son cuatro. Lo necesitamos a Alexis porque es muy importante para la Selección“, concluyó.