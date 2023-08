Ad portas de su partido de despedida, programado para el 14 de octubre en el Estadio Monumental, el exjugador chileno Matías Fernández dio detalles de su carrera en el fútbol mundial; desde su paso por Europa hasta sus anécdotas en ‘La Roja’, haciendo referencia a su ‘penal perfecto’ y al ‘siempre pasa algo’ de Marcelo Bielsa.

En conversación con Pedro Carcuro en el noticiero central de TVN, además de repasar sus años mozos, ‘Matigol’ se refirió a su ejecución en la definición de la Copa América 2015 frente a Argentina, donde fue el encargado de patear el primer penal que, a la postre, le daría el primer título al ‘Equipo de Todos’.

“Me acuerdo que Arturo Vidal quería patear el primero, pero le dije que yo iba a hacerlo y él accedió… La verdad no apunté tan arriba (risas) pero, gracias a Dios, la clavé y la pelota llegó a un lugar impensado”, reveló el exfutbolista, dando a conocer el ‘gallito’ que tuvo con el ‘King’ y que pudo cambiar la historia.

A su vez, Fernández recordó su gran relación con el argentino Marcelo Bielsa, quien acuñó la inolvidable frase “¿qué pasa ahora, Matías? Siempre pasa algo.

“En realidad, yo creo que le gritaba al doctor, porque me habían cortado la oreja y me sangraba, entonces no podía entrar. Él estaba tan tenso, era intenso y por eso gritaba”, confesó.

Por su parte, el formado en Colo Colo se refirió a lo que fue su carrera en Chile y Europa, donde militó en elenco de la talla del Villarreal, Milan, Fiorentina y Sporting Lisboa: “Lo di todo, puse todo de mi parte, me cuidé, traté de dar lo mejor y más allá que si alguien piensa que si pudo ser más o menos, siempre lo intenté. Uno siempre sueña en grande, con hacer una carrera aún mejor, pero soy un agradecido y no me puedo reprochar nada”.

Antes de finalizar, Fernández eligió al mejor jugador chileno con el que ha compartido camarín: “Es muy difícil elegir a uno porque cambian los tiempos, pero siempre he admirado a Arturo por cómo partió, en los lugares dónde jugó y por lograr cosas importantes en cada lugar”.