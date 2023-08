El volante histórico de la selección chilena de fútbol, Charles Aránguiz, tuvo palabras para los dichos del comunicador Juan Cristóbal Guarello, quien lo catalogó como ‘reclutador’ del representante Fernando Felicevich.

Guarello afirmó que el ‘Príncipe’ es uno de los referentes de La Roja que aprovecharía su condición de referente, para influir en que otros futbolistas que llegan al combinado nacional terminen fichando con su agente. Y hasta ejemplificó con el caso Leonardo Valencia.

“Y cuando Valencia se empieza a cotizar empieza a ser acosado en el camarín (de La Roja). Y el que lleva la voz cantante es Charles Aránguiz”, dijo Guarello.

Al respecto, en diálogo con LUN, Aránguiz respondió que “supe lo que habló Guarello y no me molesta porque no es algo grave, desde mi punto de vista. Pero me doy cuenta de que no está informado de la relación que pueda tener un jugador y un representante”.

“A Leo lo conozco desde los 16 años. Es un amigo”, aseguró, añadiendo que “él me dijo que necesitaba una persona de confianza que trabajara con él y me pidió que hablara con Fernando, y como es mi amigo lo ayudé”, complementó.

En la misma línea, el Príncipe remarcó que lo expresado por Guarello “no me molesta, pero me da mucha pena por la gente que escucha y te apunta con el dedo y después te critica sin conocer la verdad”.

“No pongo atención a lo que diga, lo que me duele es que la gente se queda con esa versión… Guarello dice que soy reclutador. Si fuera así, me iría por lo más fácil y me llevaría a mis amigos”, cerró, mencionando a Eduardo Vargas y Marcelo Díaz..