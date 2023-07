En la conferencia previa de cara al próximo desafío que sostendrán Santiago Morning y la U por el cupo ‘Chile 2’ de la Copa Libertadores, la capitana del ‘Romántico Viajero’ e histórica de La Roja, Carla Guerrero, disparó en su sincero análisis sobre el nivel del fútbol femenino en nuestro país.

Haciendo hincapié en el mal formato del Campeonato Nacional y la poca prioridad que se les da a otros equipos -a diferencia de Colo Colo, la U o el propio Morning-, la ‘Jefa’ dejó en claro el por qué de su apodo y tomó autoridad para brindar honestas declaraciones.

“El campeonato no es bueno porque tenemos tres o cuatro partidos fuertes para ir a competir con la selección. ¿Qué pasa? Lo mismo. O sea, que yo me recuerdo desde todo el tiempo que yo he estado en la selección, la fechas FIFA se han ocupado con partidos internacionales“, comenzó Guerrero.

En esa línea, a la defensora central de La Roja Femenina no estuvo de acuerdo en que “la selección jugara con la Universidad de Chile ni tampoco jugara con Santiago Morning“, dado que para ella, “eso significa que el nivel está bajando”.

Para ahondar en su argumento, la exjugadora de Colo Colo repasó su experiencia como seleccionada nacional.

“Anteriormente nosotros íbamos a jugar con Estados Unidos, Australia, jugábamos contra Italia, Escocia, (…) Entonces, claro, después nos vamos a enfrentar contra nuestras pares: Argentina, Venezuela, Colombia que está en el mundial; Brasil y nos ganan, ¿pero por qué nos ganan?“, consultó a sí misma.

Para Guerrero, la respuesta es simple. “Porque nosotras estamos jugando aquí en la cancha principal con la Universidad de Chile y Santiago Morning. Yo creo que a mí no me parece, el nivel ahí bajaría muchísimo”.

“Después, resulta que quieren resultados, que nos vaya bien en Copa Libertadores, pero el campeonato no es tan bueno. Lo mismo pasa para la segunda división”, replicó.

“¿Cuántos meses dura el campeonato de la segunda división? ¿Tres meses? ¿Tres meses dura? O sea, ¿qué competencia podemos tener ahí nosotros en segunda división? O sea, ¿cuánta seriedad le estamos tomando al fútbol femenino?“, finalizó la mundialista con Chile en Francia 2019.