Aún con 34 años, la calidad de Alexis Sánchez sigue intacta y su carrera en el fútbol europeo brilla como en sus mejores momentos. El ‘Niño Maravilla’ registra 17 goles en la actual temporada con el Olympique de Marsella, logrando hacerle frente en la Ligue 1 al poderoso (y millonario) París Saint-Germain, como la principal figura de su equipo.

Un rendimiento que lo sigue situando como la gran esperanza y referente de ‘La Roja’ en su nuevo proceso de la mano de Eduardo Berizzo, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

A través de una entrevista con el canal de YouTube, ‘Mano a Mano’, el lateral belga-chileno Nayel Mehssatou reconoció el liderazgo del tocopillano y dio detalles de sus encuentros en las distintas concentraciones de la Selección Chilena.

En ese sentido, el defensor que milita en el KV Kortrijk de la Primera División de Bélgica confesó que el ex Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milán le ‘paró los carros’ por su alimentación, entre los tantos consejos que le dio.

“Comía siempre al lado suyo. Yo soy de buen comer. Él me miró y me dijo: ‘nunca vas a llegar a los 35 comiendo así’. Le contesté que me daba hambre después de las prácticas, entonces, me explicó todo lo que comía, su dieta. La verdad que cuando escuché eso, me sorprendió”, develó el joven futbolista.

Además, Mehssatou señaló que fue el propio Alexis que se acercó a él en sus primeros llamados al ‘Equipo de Todos’: “Me llamó y tomamos un café juntos. Me empezó hablar, me contó de su vida, cómo la está pasando en Francia y lo que hay que hacer para tener la mejor carrera posible”.

El belga explicó la sacrificada rutina del tocopillano que lo mantiene en la élite del fútbol mundial.

“Cuando vez lo que come y la cantidad de horas que pasa en el gimnasio, después de la práctica, se entiende más fácil cómo llegó ahí. Mide cada mililitro de aceite que le agrega a su comida, se fija en la cantidad de calorías que come y presta atención a exactamente todo. Luego, cuando miras su cuerpo, está súper fit. También tiene un programa muy detallado. Eso es algo que siempre recordaré. Es increíble”, cerró.