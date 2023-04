Todo listo y dispuesto para que La Roja sub 17 salga a buscar el premio mayor en el Sudamericano de Ecuador.

Como ya se conocía, el equipo dirigido por Hernán Caputto debutará ante Argentina y además afrontará otros importantes duelos y de esta forma, las fechas de Chile en la fase final de la competición, serán:

Fecha 1: Argentina vs Chile – martes 11 de abril a las 15:00

Fecha 2: Ecuador vs Chile – viernes 14 de abril a las 20:00

Fecha 3: Chile vs Venezuela – lunes 17 de abril a las 17:30

Fecha 4: Chile vs Brasil- jueves 20 de abril a las 17:30

Fecha 5: Paraguay vs Chile – domingo 23 de abril *horario por confirmar*