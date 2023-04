María Inés Facuse, exesposa de Sergio Jadue, insistió judicialmente en que su exsuegra recibiera orden de captura internacional... pero su apelación no fue positiva.

Un triunfo judicial importante se anotó por estas horas Sergio Jadue y su familia. Esto porque se determinó que no habrá orden de captura internacional contra su madre, Gloria Elizabeth Jadue.

Recordemos que la exesposa del exdirigente del fútbol chileno presentó una millonaria denuncia, acusando apropiación indebida de la progenitora que se encuentra en Miami.

En específico, María Inés Facuse interpuso una querella tras la venta de un departamento realizada por Gloria que, según explica, pertenecía a Inversiones San Nicolás, donde ambas eran socias con un 50 por ciento cada una.

Y si bien Facuse logró que la justicia activara un proceso de extradición, según detalla La Tercera, en las últimas horas la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la orden de captura internacional que pretendía apurar los plazos, ratificando la decisión del Juzgado de Garantía de Viña del Mar del pasado 29 de marzo.

A favor de Jadue jugó que ha estado disponible para dar sus testimonios vía Zoom desde Estados Unidos, como lo señala parte del fallo al que estuvo acceso el ya citado medio.

“Considerando que en su oportunidad la comparecencia vía telefónica de la imputada y su comparecencia a través de mandato judicial no fue cuestionada por el Ministerio Público, teniendo presente que la orden de detención como hipótesis para verificar la extradición desde Estados Unidos no constituye un presupuesto normativo para decretar la detención en Chile, todo lo cual son argumentos para estimar que en la especie no se cumplen los presupuestos”, dice el escrito.

Así, mientras la guerra legal de los Jadue con Facuse se mantiene, los primeros pueden celebrar haber ganado la ‘primera batalla’.