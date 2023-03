Ben Brereton Díaz, delantero de La Roja y el Blackburn Rovers de Inglaterra, encendió las alarmas en la Selección chilena tras abandonar lesionado el duelo amistoso ante Paraguay.

A los 51 minutos de juego, el atacante se lanzó al césped del estadio Monumental con evidentes síntomas de dolor y pidió el cambio, siendo reemplazado por Alexander Aravena.

Lo anterior preocupó de inmeditado al cuerpo médico del ‘equipo de todos’ y, seguramente, también al del Blackburn pensando en los próximos desafíos de la temporada.

Pero fue el propio delantero el que, en diálogo con TNT Sports, explicó qué le sucedió en el duelo ante los guaranís.

“Mi pierna está bien, mi tendón de la corva estaba tenso y si seguía corriendo, se podía volver peor”, indicó el atacante de La Roja.

“Pero ahora está bien y ahora volveré a Blackburn. Ojalá poder estar pronto en cancha nuevamente”, añadió Ben Brereton, restándole gravedad a su problema físico.

Vale señalar que el Blackburn Rovers vuelve a la cancha este sábado 1 de abril, cuando visiten al Birmingham por la fecha 39 de la Championship.

🇨🇱 @benbreo picked up his 18th cap for Chile in a 3-2 win over Paraguay last night. 👏#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/7qrsAwvvdi

— Blackburn Rovers (@Rovers) March 28, 2023