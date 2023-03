En las últimas horas se dio a conocer un supuesto acto de indisciplina del joven mediocampista Darío Osorio en La Roja, hecho que habría terminado con su salida del combinado para el amistoso con Paraguay.

Mauricio Israel, periodista de Círculo Central, reveló en su programa que “supe de muy buena fuente que Darío Osorio se molestó porque le hicieron un foul, reclamó fuertemente y Berizzo le llamó la atención, no lo pesco, no le hizo caso y cuando fue a discutir, se hizo el choro. Pa’ fuera”.

Unos dichos que remecieron el ambiente futbolístico nacional a pocas horas del duelo del ‘Equipo de Todos’ ante la ‘albirroja’, a jugarse esta noche en el Estadio Monumental.

Y más aún al anunciarse la semana pasada que la baja del volante de 19 años del combinado había sido por problemas físicos.

Quien sacó la voz para defender a la ‘joya’ de La U y criticar los dichos del comunicador fue la mamá del futbolista, Alicia Osorio. “Ya hasta me da risa, pero la verdad no la he pasado bien con tanta mentira que dicen”, expresó en diálogo con Bolavip Chile.

“Cuando lo leí, hasta ahora me da risa. Que hablen sin fundamento, que se diga tanta mentira. Si hubiera sido así, créame que hubiera sido la primera en saberlo, porque siempre estoy al pendiente de todo lo que pasa con Darío”, agregó.

Para terminar, la madre del oriundo de Hijuelas señaló que “no quiero que siga escuchando tanta cosa que se dice siendo que él por lo mismo no habla con los medios. Al parecer los conoce más que yo… Se llenan la boca vendiendo mentiras”.