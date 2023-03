El pasado miércoles 22 de marzo se conoció la baja de Darío Osorio de La Roja para el amistoso de hoy lunes ante Paraguay. “El futbolista llegó con molestias físicas arrastradas del último compromiso de los ‘azules’ en el Campeonato Nacional”, reveló el comunicado.

La ‘joya’ de Universidad de Chile aparece como uno de los futbolistas de mayor proyección en el ‘Equipo de Todos’, debido a su destacado rendimiento en el ‘Romántico Viajero’ y en las categorías inferiores del combinado.

En las últimas horas salió a la luz una fuerte revelación sobre la baja del oriundo de Hijuelas de la selección chilena para el cruce con la ‘albirroja’ de Guillermo Barros Schelotto.

Mauricio Israel, periodista de Círculo Central, contó que el mediocampista de 19 años no dejó la concentración en ‘Juan Pinto Durán’ por lesión, sino que por una feroz rabieta en una de las prácticas que el DT Eduardo Berizzo no perdonó.

“Supe de muy buena fuente que Darío Osorio se molestó porque le hicieron un foul, reclamó fuertemente y Berizzo le llamó la atención, no lo pesco, no le hizo caso y cuando fue a discutir, se hizo el choro. Pa’ fuera”, indicó.

Y eso no fue todo. El comunicador indicó que este no es el primer acto de indisciplina del joven jugador con la camiseta de La Roja.

“Me contaron que esta misma situación se había producido con este chico en la Sub 20 de Patricio Ormazábal”, agregó.

Para terminar, Israel señaló que “si es cierto, si se confirma porque no lo sabemos y acá todos se protegen, la decisión de Berizzo me parece correcta, lo que no me parece es que no se sepa, porque le están haciendo un daño a este gallo”.

La Roja choca esta noche con Paraguay, desde las 21:30 horas en el Estadio Monumental, en duelo que servirá de preparación para el arranque de las Clasificatorias sudamericanas en septiembre próximo.