Sobre su presente, su futuro y su retiro, fueron temas a los que se refirió Alexis Sánchez.

En diálogo con TVN, el delantero de 34 años proyectó la posibilidad de su adiós al fútbol, no sin antes afirmar que “le gustaría renovar en el Olympique de Marsella”.

Si bien el jugador confesó que aborda su carrera en el fútbol año a año, confesó que quiere jugar hasta los 40 y además, un anhelo que quiere cumplir en el fin de su carrera como futbolista.

“Amo lo que hago, mi sueño es terminar jugando en Tocopilla. Partir en Tercera División, después en Segunda y en Primera“, reveló el ‘Niño Maravilla’ en una íntima conversación con Gustavo Huerta.

“Es un sueño que tengo”, aseguró. “Hay muchos niños que sueñan con ser un Alexis. Cuando voy allá y quiero estar relajado, hay canchas de tierra y los niños están jugando, eso no se vive hoy en día. Creo que hay mucho valor en eso”.

A su vez, el actual jugador del Marsella apuntó a que quiere crear un equipo de fútbol en su ciudad natal.

“Me gustaría hacer un equipo en la Tercera División de Tocopilla y enseñar mi estilo de juego. Pienso que aunque tengas todo elegante y la mejor plata, debes tener la visión para enseñar”, precisó el exjugador del Arsenal.

¿Y Colo Colo, Universidad de Chile, Católica? “No me veo. Mi familia es de la U y algunos del ‘Colo’, como en toda familia. No veo jugar en Chile, porque venir acá es un sacrificio y no me gusta venir para estar de vacaciones“, enfatizó.

“Me gustaría, sí, pero no por mucho tiempo. Me abro a todas las posibilidades, añadió el ‘Niño Maravilla’, respecto a si existiese una chance de él para jugar en los tres grandes del balompié criollo.