La selección chilena de fútbol Sub 16 continúa sufriendo en el Torneo de Desarrollo de la UEFA, que se juega en Israel, al sumar este jueves su segunda goleada consecutiva.

La Roja que dirige Ariel Leporati se estrenó en el certamen con un duro traspié por 8-0 ante Rumania y hoy estuvo lejos de cambiar su cara al inclinarse por 4-1 ante la República Checa.

Chile se fue al descanso en desventaja de 3-1, lejos de inquietar a su oponente. Krystof Cízek y Daniel Svancara pusieron antes del primer cuarto de hora en clara ventaja a los europeos, mientras que Vicente Ramírez descontó a los 18’ para el combinado nacional.

Al filo del descanso, Lukás Moudrý colocó la tercera conquista para los checos. En el arranque de la segunda etapa, Ondrej Penxa anotó desde los 12 pasos y estableció cifras definitivas.

De esta forma, La Roja Sub 16 cuenta con 12 goles en contra y solo uno a favor en dos encuentros. Un preocupante registro pensando en el Sudamericano de Bolivia, a jugarse en noviembre de este año.

La selección nacional cerrará este domingo 26 de febrero su participación en el Torneo de Desarrollo de la UEFA, enfrentando desde las 09:30 horas de Chile al anfitrión Israel.

#CZEU16 beat Chile 4:1 in the second match of the UEFA Development Tournament in Israel. Ondřej Penxa scored the fourth and the last goal of the match from a penalty kick just a couple of minutes into the second half. https://t.co/vpwyllbP56 pic.twitter.com/rpH3qmDtOV

— Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) February 23, 2023