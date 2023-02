Matías Dituro, portero de Universidad Católica, está completando el proceso para obtener la nacionalidad chilena y así dejar de ocupar un cupo de extranjero en el cuadro cruzado.

Un trámite al que solo le restan las últimas formalidades, por lo que en el elenco de la Precordillera confían en inscribir al arquero con su nueva nacionalidad antes del cierre del libro de pases (la próxima semana).

Lo anterior, también abre la posibilidad para que el guardametas de 35 años pueda ser seleccionado a La Roja, algo que no es del agrado de Mauricio Pinilla y Jorge Valdivia.

Los panelistas de ESPN le cerraron las puertas de la Selección al portero de la UC, asegurando que, pese a sus condiciones, no debería ser considerado por el técnico Eduardo Berizzo.

“Yo creo que todavía, para mí, no es más que Arias (Gabriel). Dituro no tiene ninguna posibilidad de jugar en la Selección Chilena”, dijo Pinilla.

“Es un muy buen arquero, pero por condiciones, por reactividad, sigue siendo más arquero Bravo (Claudio)”, añadió el exdelantero.

Por su parte, el ‘Mago’ apuntó a que “Matías Dituro es un arquero de selección, pero a gusto personal creo que hay que darle la posibilidad a Brayan Cortés y a Cristóbal Campos, porteros de mucha proyección y con un futuro tremendo por delante”.

“Dituro reúne todas las condiciones y capacidades suficientes, lo ha demostrado acá en Chile e internacionalmente, pero yo me inclinaría por Campos y Cortés”, concluyó Valdivia.

"DITURO NO TIENE NINGUNA POSIBILIDAD DE JUGAR EN LA SELECCIÓN"#ESPNF360Chile @pinigol51 se refirió a la nacionalización del golero de #UCatólica, y aseguró que no tendría chances de ser titular en La Roja de Eduardo Berizzo: "Para mí Dituro no es más que Arias" pic.twitter.com/GnrrdKUK4X

— ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) February 4, 2023