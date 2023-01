Pese a una excelente carrera como guardameta que abarcó la década de los 80′ y 90′, dejando su huella en Universidad Católica y la Selección Chilena, y su reconocida labor como preparador de arqueros posterior a su retiro, el exfutbolista Patricio Toledo, actualmente, se encuentra sin trabajo y ha recurrido a Facebook para pedir una oportunidad laboral.

Titular con La Roja en la Copa América de 1993 y reconocido por su excentricidad a la hora de atajar, el ‘Pato’, que en 2022 alcanzó los 60 años, conversó con Redgol y se refirió a los motivos que lo llevaron a utilizar las redes sociales para buscar trabajo.

“Hay que tener mucha paciencia. La situación está difícil y la verdad es que me ha costado. He estado haciendo algunas llamadas, asistiendo a un par de reuniones y, lamentablemente, las cosas no están muy bien, sobre todo en el fútbol joven”, detalló el exarquero de Everton, Santiago Wanderers, Unión Española, Coquimbo Unido y Deportes Temuco.

En ese sentido, explicó por qué se atrevió a hacer público en Facebook su situación laboral: “Quise ocupar las redes sociales, no lo hago nunca, pero en esta oportunidad me parece que va a ser demasiado importante para mí. Que la gente del fútbol sepa que, si hay una posibilidad de trabajar y de volver a las canchas, estoy abierto a escuchar ofertas”.

El histórico del ‘Equipo de Todos’ publicó, este miércoles, un estado en su cuenta oficial donde asegura estar disponible para volver a ejercer como formador de porteros.

“Estoy disponible para trabajar y entregar toda mi experiencia como preparador de arqueros, ya que estoy sin trabajo”, fue el mensaje de Toledo.

A su vez, el ‘Pato’ explicó qué lo llevó a tomar esta decisión y se detuvo en lo difícil que es convencer a un club que apueste por gente con experiencia.

“Está complicado, sobre todo porque hay mucha gente que necesita el trabajo y nos complican a nosotros, que llevamos años trabajando. Hay chicos que salieron hace poco de los cursos de preparadores, otros que lo han hecho anteriormente y se están ofreciendo por muy poca plata”, enfatizó.

Antes de finalizar, el ídolo de la ‘UC’ habló acerca de sus logros y de sus grandes aptitudes que lo han avalado durante su carrera como formador.

“Trabajé con grandes arqueros y los que tuve a cargo siempre estuvieron en los primeros lugares, como Johnny Herrera y Nicolás Peric, que cada vez que entrené con ellos fueron los mejores del campeonato… Mi currículum avala la experiencia y el trabajo que hago, así que por eso me atreví a usar estas plataformas de redes sociales”, sentenció.