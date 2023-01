Se distancia de Arturo Vidal y explica por qué. Elías Figueroa, exfutbolista y para muchos el mejor de la historia de La Roja, lanzó su biografía donde, entre otras cosas, detalla el motivo por el que prefiere a otros jugadores chilenos por sobre el ‘King’.

El libro, de los autores Nelson Osses y Pablo Arteche, ya salió a la venta y uno de los puntos que más llamativos es cómo Figueroa se desmarca del actual deportista del Flamengo.

“Creo que los deportistas destacados deben ser un ejemplo para la sociedad. No como una obligación, pero aplaudo a quienes les nace y lo hacen”, comienza diciendo ‘Don Elías’ en uno de sus capítulos, consigna RedGol.

“El éxito deportivo te entrega una condición pública que debes saber llevar con respeto, y Tiane (Endler) cumple con eso, así como en su tiempo también lo hicieron Leonel Sánchez, mi amigo Carlos Caszely y Claudio Bravo, hoy en día”, agrega.

Por lo mismo, Figueroa no esconde que “como lo he expresado en otras ocasiones, esto mismo es lo que me distancia de figuras como Arturo Vidal y otros jugadores del panorama actual”.

“A veces no expresan su calidad deportiva de igual manera en su vida pública, aunque respeto la libertad individual de cada uno”, remata en el texto titulado ‘Don Elías, El Señor del Fútbol Mundial’.

“Si Vidal fuera cuatro veces mejor de América y tres del Mundo, me superaría”

No es la primera vez que Elías Figueroa habla de Arturo Vidal. En julio de 2020 el exdefensor criticó las transmisiones en vivo por redes del oriundo de San Joaquín.

“Creo que Vidal juega bien, juega muy, muy bien. Y en el puesto que sea. La parte de fuera del fútbol la verdad que creo que uno es el ejemplo para muchos niños, y uno tiene que sentir el peso de ser un ejemplo, de ser el ídolo para muchos”, cuestionó Figueroa en conversación con el programa Todo Deporte del Diario de Concepción.

“No digo que sea un santo, pero tampoco que las cosas sean tan así, públicamente. Creo que es un problemita que debe solucionar”, agregó.

Finalmente, ese día, Elías incluso se animó a ponerse por encima del ‘Rey’: “Yo fui tres veces mejor de América y dos veces mejor del Mundo. El que sea cuatro veces mejor de América y tres mejor del mundo, me gana. Es así de simple”.