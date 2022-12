El entrenador nacional Marco Antonio Figueroa vive un buen presente en Centroamérica. Actualmente, ‘Fantasma’ se encuentra dirigiendo la Selección de Nicaragua en un proyecto que busca llevar al combinado blanquiazul al próximo Mundial de 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Sin embargo y pese al ambicioso desafío, el exestratega de Cobreloa no deja de pensar en su gran sueño; dirigir a ‘La Roja’.

En conversación con Radio Futuro, el DT se refirió a este anhelo que aún no puede cumplir y mostró sus cartas para quedarse con este puesto, en desmedro de Eduardo Berizzo.

“Marco Antonio Figueroa, lo que necesita, es estar en la selección nacional. No necesita estar en un equipo más y eso lo vio la gente de Nicaragua”, aseguró de entrada el exfutbolista que triunfó en México con el Morelia.

En la misma línea, ‘Fantasma’ cuestionó la decisión de contratar al ‘Toto’ tras la salida del uruguayo Martín Lasarte y recalcó que lo que necesita el ‘Equipo de Todos’ es un seleccionador que haya nacido en el país.

“Me hubiera gustado que ellos pensaran en un entrenador chileno. Siempre les dije que yo estaba dispuesto y preparado, pero el hincha nacional te denigra, es así. En mi Twitter he bloqueado a diez mil chilenos que me insultan”, profundizó.

Figueroa no se quedó sólo ahí y fue más allá, lanzando un dardo directo a Pablo Milad y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

“Si alguna vez la ANFP tiene un poquito de cabeza y piensa, buscará un técnico que realmente les dé lo que quieren. Yo no les simpatizo y me encanta eso. A mí me gusta trabajar de manera honesta y seria; lo he demostrado en la selección de Nicaragua”, cerró.