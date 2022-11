Eduardo Berizzo, entrenador de La Roja, pidió el máximo de apoyo para La Roja en el camino al Mundial 2026 para no andar con "la mochila de desesperanza".

El entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, llamó a apoyar su proceso al frente de La Roja con miras al gran desafío de las Clasificatorias a la Copa del Mundo del año 2026.

El ‘Toto’ tendrá desde el 2023 una dura labor al frente del ‘Equipo de Todos’, ya que Chile ya suma dos ausencias consecutivas en Copas del Mundo (Rusia 2018 y Qatar 2022).

Mirando lo que será el camino al Mundial ‘Estados Unidos, México y Canadá 2026’, el argentino declaró en la previa al amistoso con Eslovaquia que “los resultados son importantes y en un proceso uno necesita confianza, pero a veces creer en la adversidad es mucho más importante que creer donde las cosas vienen bien”.

“Nosotros venimos de dos Mundiales sin poder clasificar, pero si enfrentamos una tercera eliminatoria con la mochila de desesperanza por lo ocurrido en el pasado, no será un buen estado de ánimo”, agregó.

Consultado por la preocupante falta de triunfos en el combinado, Berizzo señaló que “las victorias llegarán, lo que hay que encontrar es una idea de juego y solidificarla. Creer que lo hecho en Polonia es un desafío para repetirlo e insistir”.

“Un equipo se hace sólido repitiendo actuaciones buenas, nosotros debemos repetir y mejorar la actuación de Polonia. Luego llegará la victoria, evidentemente será así”, añadió.

Berizzo anuncia cambios “no masivos” para duelo con Eslovaquia: “Hay algunas opciones que queremos ver”

Además, el técnico campeón con O’Higgins en 2013 se refirió al último cruce de la temporada 2022, a jugarse en Bratislava. El ‘Toto’ busca mantener el esquema que enfrentó a Polonia, con pequeños cambios.

“(El once) lo resolveremos hoy, estamos esperando la recuperación del equipo que jugó (con Polonia). No serán cambios masivos, sí algunas opciones que queremos ver en determinados lugares del campo, pero no tantas”, dijo.

En la misma línea, el seleccionador apuntó que “el porcentaje que inició ante Polonia, muchos están encontrando solidez como once. Mañana pensaremos en un cambio puntual, pero no masivo, que construya y apoye el camino a la idea que propusimos contra Polonia”.