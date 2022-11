El capitán de La Roja, Claudio Bravo, se sinceró y aclaró que no tiene entre sus planes observar el Mundial de Qatar 2022: "Tengo vacaciones y no pretendo sentarme en una tele a ver fútbol"

Claudio Bravo, arquero y capitán de la selección chilena, tiene más que clara su percepción sobre el Mundial de fútbol que comienza este domingo con el partido entre Qatar y Ecuador.

En la previa al duelo por la fecha FIFA con Polonia, que se jugó el miércoles con triunfo para los europeos por 1-0, el golero señaló de manera certera que “a todos nos encantaría dar esta conferencia en Qatar y no en un amistoso”.

Y ahora, tras el choque con el equipo que encabeza Robert Lewandowski, el meta del Betis y bicampeón de América con La Roja fue consultado por si seguirá los pormenores del evento máximo del balompié. “Tengo vacaciones y no pretendo sentarme en una tele a ver fútbol”, dijo.

“Te digo la verdad, no soy mucho de llegar a la casa a ver fútbol. Si me das a elegir entre el cine y el fútbol, prefiero irme al cine, o si me das a elegir entre el fútbol o la bicicleta, prefiero la bicicleta“, agregó.

Ante la ausencia de Chile en Qatar y luego de ser parte de los Mundiales en 2010 y 2014, Bravo afirmó que “sí, hay nostalgia, pero qué vas a hacer. Ya fue. Ya tuvimos la posibilidad. Dimos vuelta la hoja hace rato”.

“Hay que construir esto y tener un objetivo claro que es la próxima copa del mundo. Ya llegarán los resultados”, sentenció.

Ahora, Bravo se concentra con La Roja para el encuentro amistoso de este domingo 20 de noviembre ante Eslovaquia, en Bratislava.