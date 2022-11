Eduardo Berizzo, técnico de La Roja, no ocultó su molestia por las bajas obligadas que tendrá en la gira por Europa y criticó a la FIFA.

Eduardo Berizzo, entrenador de la Selección chilena, palpitó el amistoso de este miércoles ante Polonia y dedicó palabras a algunos de los jugadores que no podrán decir presente en la gira por Europa.

Respecto a las marginaciones de Ben Brereton y Nayel Mehssatou, quienes no fueron liberados por sus respectivos equipos, el técnico argentino indicó que “la principal reacción o sensación al recibirlas es un trato diferencial. Que las Selecciones que jugamos un mismo partido, algunas puedan contar con sus jugadores y otras no, me parece una medida totalmente imponente”.

En la misma línea, el ‘Toto’ afirmó que “lo resolveremos, tenemos un número de futbolistas mayor en la nómina y esas cosas están previstas, pero sí queremos puntualizar que vamos a enfrentar a una selección que cuenta con todos sus futbolistas porque así lo decide la FIFA”.

“Los futbolistas que están aquí forman parte de la selección y el que no, no lo es por decisión mía. La idea es resolverlo con los que estamos aquí. La convocatoria fue más amplia, el número de futbolistas es suficiente, ojalá no suceda nada”, complementó Berizzo.

Sobre su lista de convocados, el estratega de La Roja destacó que “es bueno poder ver a algunos futbolistas que vienen por primera vez o repiten con poca presencia en la Selección para que se incrusten en el equipo”.

“Mi conclusión es que debemos coexistir los jóvenes con los más experimentados. Que convivan con la gente de experiencia y adquieran una sintonía para que sigan creciendo, potenciando a sus compañeros también”, añadió el DT.

Palabras de Eduardo Berizzo para Bravo y Vidal

El ‘Toto’ también habló sobre los dichos del portero Claudio Bravo, quien destacó su felicidad por volver tras quedar ausente en la pasada convocatoria.

“El rendimiento te trae acá, y lo dice un hombre que no quiere ningún premio por estar en la Selección. Mi idea es seguir contando con futbolistas de experiencia que nutran y ayuden a la integración de futbolistas que llegan”, destacó el argentino.

Eduardo Berizzo también se pronunció por las preguntas que Arturo Vidal realizó a sus seguidores, donde consultó si acaso llegó su momento de renunciar a La Roja: “Mi decisión de traerlo desnuda mi voto”, expresó el trasandino.

Vale recordar que Chile enfrenta a Polonia este miércoles 16 de noviembre, a contar de las 14:00 horas, en el estadio Mariscal Józef Piłsudski de Cracovia.