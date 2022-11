Luego de su ausencia en la primera gira por Europa de la Selección Chilena al mando de Eduardo Berrizo, el guardameta nacional Claudio Bravo vuelve a ‘La Roja’ para los duelos amistosos ante Polonia y Eslovaquia, que se disputarán este 16 y 20 de noviembre respectivamente.

A través de una conferencia de prensa, el golero del Real Betis exteriorizó su serenidad por recibir el llamado del ‘Equipo de Todos’ en su reestructuración de cara a las Clasificatorias para el Mundial de 2026.

“Lo tomo con total normalidad y con la sensación de tranquilidad. Estoy en un lugar donde llevo mucho tiempo, sé manejarme en una selección. A todos nos encantaría dar esta conferencia en Qatar y no en un amistoso, pero las circunstancias nos llevan a esto, a volver a comenzar, arrancar desde cero y buscar la mejor fórmula para lograr un objetivo a largo plazo”, puntualizó el ‘Capitán’.

Tras ser consultado por si esta primera citación en la era del ‘Toto’ le causó algún tipo de sorpresa, el oriundo de Buin fue tajante: “Siendo sincero, no. Si hablamos de rendimiento y si participas donde a mí me toca hacerlo (España), los hechos muchas veces hablan por sí solos”.

“Tampoco me ha gustado venir acá con la situación de no jugar, no estar compitiendo y de no hacer las cosas bien en mi club, creo que eso no sería un premio para mí. Todo el que venga debe estar al más alto nivel, es la única forma de tener una selección competitiva”, agregó.

Antes de finalizar, Bravo se refirió a este nuevo proceso con Berizzo y reconoció que hay trabajo por hacer.

“Estuvimos muchos años a un nivel altísimo y fue porque hicimos las cosas bien. Tenemos que aprender de los errores y mirar atrás con claridad lo que nos sirvió para salir campeones de América, ese es el camino”, cerró.