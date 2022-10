Buscando fomentar la participación de mujeres en la práctica de fútbol en el país, Nike junto a la Red de Fútbol Femenino celebraron el Día Internacional de la Niña con una jornada de entrenamientos, que contó con más de 40 participantes entre 5 y 11 años de edad.

“En Chile, aproximadamente un 50% de la población somos mujeres, pero no tenemos las mismas oportunidades y facilidades para practicar fútbol. Actividades como estas aportan a la inclusión y es fundamental que desde temprana edad, las niñas puedan integrarse en la práctica de este u otros deportes”, destacó la directora de Red Fútbol Femenino, Alejandra Avilés.

“Además de entregarte atributos técnicos y físicos, es una herramienta que contribuye a formar mejores personas, dotándolas de capacidades y habilidades, como la tolerancia a la frustración, mejorar la autoestima y trabajo en equipo, por nombrar algunas”, indicó.

Esta entidad sin fines de lucro busca brindar espacios para que las mujeres puedan desempeñarse en el fútbol, que ha beneficiado a la fecha a más de 5 mil niñas con su escuelita infantil y los torneos que la entidad ha organizado en casi dos décadas de funcionamiento.

La actividad se llevó a cabo en las canchas del club Más Fútbol Chile de la comuna de La Granja y estuvo liderada por las destacadas futbolistas nacionales Javiera Grez, Yessenia López, Elisa Durán, Catalina FIgueroa y Ámbar Figueroa, junto a la exfutbolista Iona Rothfeld, quienes compartieron con las niñas tanto aspectos técnicos como charlas dirigidas para ellas y a los apoderados sobre la importancia de la práctica deportiva.

“Me encantan este tipo de actividades y poder compartir con niñas que ya tienen sus referentes. Ver sus caritas de felicidad me emociona y me da envidia, porque me encantaría volver a tener 14 o 15 años y poder tener referentes en el fútbol femenino”, señaló la presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino y ex mundialista sub 17, Iona Rothfeld.

“Hace 10 años, era más difícil, ya que casi no había escuelas de fútbol femenino. A mi me costó encontrar donde jugar. Que existan estos espacios, cada vez con más niñas entrenando desde pequeñas, con las condiciones que corresponde, es emotivo, inspirador y esperanzador para el futuro”, agregó.

La delantera Javiera Grez, comentó que “me gusta mucho tratar de enseñarles a las niñas para que se incentiven y motiven para practicar el fútbol. Siempre van a haber obstáculos en la vida y tienen que ser trabajadores y perseverantes. Tienen que dar el 100% en lo que hacen. El fútbol es un juego y es para disfrutarlo”.

También, la capitana de la selección chilena en el Mundial Sub-17, Catalina Figueroa, expresó que “siempre es lindo compartir con niñas que se quieren dedicar al fútbol. Jugando y entrenando demostramos que sí se puede”.

Por su parte, Nike busca constantemente la creación de espacios para generar un impacto positivo a la comunidad y motivar a más personas a jugar y practicar deportes en pro de incentivar la actividad física y mejorar la salud mental.

“Con acciones como las que realizamos con la Red de Fútbol Femenino y las atletas queremos motivar a las niñas a alcanzar su mayor potencial a través del entrenamiento en este deporte, que les entrega valores importantes para desarrollarse en distintos ámbitos de la vida”, comentó el Consumer Brand Marketing Manager de Nike Chile, Gonzalo León.

Una gran iniciativa, que llega para motivar a jóvenes deportistas en potencia, que anhelan un día alcanzar sus sueños, al igual que sus referentes con quienes tuvieron la oportunidad de compartir.