La Selección chilena, pese a que no sumó puntos en sus últimos dos amistosos, mantuvo su lugar en el Ranking FIFA, el último antes del Mundial de Qatar 2022.

El combinado dirigido por Eduardo Berizzo no sufrió modificaciones y continuó en el puesto 29° del escalafón, manteniéndose como la sexta mejor de Sudamérica.

La mejor Selección de Conmebol y de todo el listado sigue siendo Brasil (1°). La siguen Argentina (3°), Uruguay (14°), Colombia (17°) y Perú (23°).

Después de Chile, a nivel sudamericano, aparecen Ecuador (44°), Paraguay (47°), Venezuela (57°) y Bolivia (82°).

En tanto, el Top Ten del Ranking FIFA lo completan Bélgica (2°), Francia (4°), Inglaterra (5°), Italia (6°), España (7°), Países Bajos (8°), Portugal (9°) y Dinamarca (10°). El único cambio en las mejores 10 Selecciones fue la subida de un lugar de Italia en desmedro de España.

Vale mencionar que la próxima actualización del escalafón será el 22 de diciembre, cuatro días después de la final de Qatar 2022.

🆕 FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking is out!

🇧🇷 Brazil increase their lead at the top 💪

📈 Big gains for Scotland, Azerbaijan, Algeria, Georgia, Mauritania and Suriname 🧗

🇮🇹 Only change in top 🔟is Italy leapfrogging Spain 🇪🇸

👉 https://t.co/l8xCZVumLX pic.twitter.com/yZpd94P41R

— FIFA.com (@FIFAcom) October 6, 2022