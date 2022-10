En la jornada del día de hoy, La Roja Sub-20 logró una importante victoria ante el complicado conjunto de Argentina comandado por Javier Mascherano, por 1 a 0, en su primer duelo en los Juegos Suramericanos de Asunción.

En el comienzo del encuentro, se vio a un la selección nacional con mucha intensidad de cara a buscar el primer gol del encuentro, que llegó en el complemento, con el gol de Nicolás Matamoros en el minuto 85′.

Con esta victoria, comienza a ilusionarse con repetir la hazaña que consiguieron en Cochabamba 2018, cuando lograron el oro en aquella competición.

Quien habló luego del triunfo fue el entrenador de la Sub-20, Patricio Ormazábal, quien conversó con los medios presentes y señaló como fue el tramite del compromiso en donde detalló: “Fue un partido muy difícil por las condiciones, mucho calor en una cancha sintética, pero eso era para los dos equipos”.

“Después creo que lo principal es que estuvimos muy ordenados, cumplimos todas las funciones tácticas que dimos. Estuvimos asertivos para poder conseguir el gol, eso es muy bueno y nos permite seguir creciendo como equipo y más allá del resultado creo que nosotros tenemos que aprender a competir sea cual sea el rival”, indicó.

No se detuvo ahí, si no que reafirmó que no será fácil conseguir una presea en los Juegos Suramericanos, pero que es un gran apronte para lo que será los siguientes torneos.

Con relación a esto, destacó: “Algunas veces nos va a costar más y otras menos, pero creo que ese es el mensaje que le estamos dando a los jugadores, que todos los partidos internacionales son muy difíciles”.

“Si queremos ir a un Mundial vamos a tener que trabajar mucho, sufrir y estar juntos sobre todo cuando las cosas no vengan bien”, cerró.

El goleador del partido

Quien también quiso expresar su sentir tras la victoria sobre la ‘albiceleste’, fue quien marcó la diferencia en el marcador, Nicolás Matamoros.

“Estoy muy feliz por haber aportado al equipo, por haber entrado como entré, además que es mi primer gol por la selección entonces estoy muy feliz por haberle dado el triunfo a Chile, muy feliz por el grupo”, sentenció el seleccionado nacional.