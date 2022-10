Varias replicas ha tenido el libro ‘Héroes y Leyendas del Deporte Chileno’ publicado por Marcelo Simonetti, en donde se cuentan las hazañas y los deportistas más destacados de nuestro país, en el cuál no aparecen personajes emblemas como Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel.

De hecho, en una de las páginas del escrito se señala que ‘no quisieron ser ilustrados’, algo que ha traído consigo comentarios y descargos de quienes se ven implicados en el libro.

Mucho se ha especulado con que Fernando Felicevich, privó a los emblemáticos jugadores de la generación dorada de participar. Ahora, desde el entorno del representante, salieron a desmentir los rumores que abundan tras la publicación de la obra.

Desde la agencia Vibra Marketing, respondieron las acusaciones contra el agente y señalaron: “Nunca pedimos plata o parecido. Invitaron a nuestros representados a participar de un proyecto comercial de una editorial, en 2017, sin ningún vínculo con el Mineduc, donde cada libro costaría 11900 pesos”.

“Nada era gratuito para los niños, y en el camino , según nos enteramos 5 años después, porque nunca nos volvieron a invitar, el Mineduc les compró 100 mil libros”, indicaron.

No solo mencionaron eso, si no que también sostuvieron que “es muy distinto que a una editorial que hará un libro con fines comerciales se les diga que no hay interés de participar (sin negarles la opción de que lo hicieran igual), a pedirles plata al Mineduc para hacer un libro vinculado a los niños”.

Además, destacaron la importancia para tiene para los 3 jugadores de La Roja apuntados en el libro, el ser reconocidos por los jóvenes y niños de nuestro país. Con relación a esto, expresaron que “Arturo, Gary y Alexis, en particular estos tres jugadores, siempre han estado vinculados con sus orígenes y con los niños a través de cientos de iniciativas”.

“Muchas veces esas iniciativas han sido por petición de ellos y no aparecen en los medios. Personajes como Guarello terminan desprestigiando el periodismo mucho más de lo que ya está”, finalizaron.