El delantero de la Selección Chilena y del Olympique de Marsella, Alexis Sánchez, se refirió a su penal errado ante Qatar, que impidió el triunfo del elenco dirigido por Eduardo Berizzo en Viena (Austria), y reconoció que si le toca patear de nuevo, lo volverá a hacer.

Pese a alcanzar los 50 goles con ‘La Roja’ en partidos oficiales tras abrir la cuenta ante el conjunto asiático, el tocopillano tuvo la victoria en sus manos al pararse desde los doce pasos en el minuto 85, pero no pudo batir al guardameta Meshaal Barsham, que se convirtió en héroe parando el remate y sellando el definitivo 2-2.

Tras el pitazo final y ya con la cabeza fría, el ‘Niño Maravilla’ se mostró decepcionado por su fallo y reveló cómo se eligen los pateadores de penal en el ‘Equipo de Todos’.

“No es fácil, asumo mi responsabilidad. Con Arturo siempre estamos uno él y uno yo. Hoy me tocó”, enfatizó el bicampeón de América.

En la misma línea, Sánchez aclaró que “siempre quiero ganar, exigirme en todo y también a mis compañeros. Si juego mal, me siento mal. Estuve una hora solo en el hielo. Hay cosas que la gente que no sabe, pero son cuestiones que el futbolista a veces vive. Me siento mal al fallar”.

Sin embargo, el ex Inter de Milán, Manchester United, Arsenal y Barcelona evitó martirizarse por su error, garantizando que seguirá pateando penales con el combinado nacional para continuar rompiendo récords.

“Si toca otro penal, lo voy a patear. Por algo soy el goleador histórico de la selección, el con más asistencias y el que tiene más partidos con Gary Medel”, recalcó.