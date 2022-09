Un jugadora que vio gratos momentos con la selección chilena femenina, fue Su Helen Galaz, defensora, subcampeona de la Copa América con La Roja y que participó representando al conjunto nacional en el Mundial de Francia 2019.

Posterior a eso, no fue nunca más citada a los duelos del conjunto nacional, algo que llama la atención, por su talento y garra cuando ingresa al terreno de juego.

La jugadora, en su momento desistió de vestir la camiseta de Chile, por algunos dramas que comentó hace un tiempo. En sus palabras, Helen expresó: “no fue sencillo tomar esta determinación, pero en esta oportunidad decidí abstenerme de formar parte de este proceso”.

“No significa renunciar a la selección femenina, porque representar a nuestro país y vestir esta camiseta es el máximo orgullo que una futbolista puede sentir”, sostuvo.

Ahora, la integrante de Santiago Morning, fue invitada al programa Sabor a Gol de TNT Sports, que es conducido por el chef experto en carnes Tomás Olivera y el exgoleador de Colo Colo, Esteban Paredes.

En el diálogo, Su Helen Galaz contó diversas cosas junto a los animadores, en donde se destacan los buenos momentos con la camiseta de Chile. La central manifestó: “Fue una muy linda experiencia, con mucha gente alentando y jugando a estadio lleno. Marcó un antes y un después en el fútbol femenino”.

“Muchos no seguían ni conocían la actividad y gracias a esa instancia se dio y se demostró que era algo rentable además”, señaló la jugadora ‘bohemia’.

Por otra parte, habló sobre la incógnita que ha generado al no ser convocada, luego del Mundial de Francia en el año 2019. En el programa, expresó que “no estaba a gusto. La última fecha FIFA en que estuve no la pasé muy bien. Ocurrieron varias cosas que me hicieron pensar qué quería”.

“Decidí quedarme en un lugar donde me sintiera más valorada como Santiago Morning. Sentía que no estábamos cambiando las cosas, que seguíamos en lo mismo del 2018″, destacó.

