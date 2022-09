Uno de los mayores referentes de La Roja, Gary Medel, lamentó la ausencia de Claudio Bravo en la gira de septiembre, pero prefirió no profundizar y aclaró que ese tema “hay que preguntarle al cuerpo técnico”.

El ‘Pitbull’, uno de los históricos del plantel, conversó con la prensa este martes y sostuvo que “es raro que Claudio no esté”.

“Es decisión del cuerpo técnico. Es raro que no esté, pero nosotros no entramos en eso. Sólo hay que preguntarle al cuerpo técnico por qué no está”, puntualizó.

En la misma línea, Medel hizo hincapié en que “sí tenemos que apoyar a los arqueros chilenos (que fueron convocados) para que sigan creciendo acá”.

En otro tema, el defensor del Bologna reconoció que el seleccionador, Eduardo Berizzo, no lo llamó en la previa de la citación.

“Con Toto ya habíamos estado en la era de Marcelo Bielsa, lo conocía muy bien. No me llamó y tampoco espero un llamado”, explicó.

“Solamente espero la convocatoria, porque uno tiene que estar preparado para todo”, acotó.

De cara a lo que viene, Medel remarcó que los más grandes deben dar un buen ejemplo aunque también aprender de los nuevos. “Estamos en el mismo barco y hay que tratar de darles el ejemplo a los más chicos y obviamente también aprender de los más chicos, todos los días se aprende algo nuevo”.

“La idea de todos es estar comprometidos y prepararse lo mejor posible para lo que viene”, cerró.