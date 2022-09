Hace algunos días, la FIFA volvió a desestimar la acusación de la Federación chilena y peruana en el caso de Byron Castillo, a quien se le acusa se falsificar su documentación de nacimiento para ser integrante de la selección ecuatoriana.

A mediados de semana, la ANFP viajó hasta Zurich, para declarar ante el Comité de Apelaciones del ente rector del fútbol mundial. Sin embargo, los alegatos no tuvieron una buena recepción, ya que los jueces no aprobaron las acusaciones en contra del defensor.

Quien salió a hablar hace un par de horas de la situación que se vivió durante la semana, fue el propio abogado defensor de Castillo, Andrés Holguín, quien brindo una entrevista a Latina Deportes, donde envió ciertos recados para la Federación chilena.

Lo expresado por el jurista, fue que “desde que lo inició este reclamo de Chile, y Perú se unió en la apelación, la postura de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de lo que yo he hablado con ellos, ha sido siempre que vamos al Mundial”.

“Yo a pesar que represento al jugador que no es parte en ese reclamo, les he dicho que no tienen argumentos ni pruebas, son dimes y diretes, documentación que ya fue analizada y rechazada por tribunales ordinarios y constitucionales de Ecuador”, indicó.

En esa misma línea, el abogado le envió palabras a Eduardo Carlezzo, representante de la demanda chilena en contra del defensor del León de México. Con relación a esto, Holguín declaró: “En la Federación de Fútbol de Chile y su interlocutor han sido muy públicos sobre este tema, muy ofensivos y dañinos en contra de Byron”.

“Entonces no les iba a dar el gusto yo y él para que este interlocutor salga a hablar con ese mismo tono, la cantidad de estupideces que ha hablado de mi cliente durante los últimos meses. Byron Castillo es ecuatoriano de nacimiento, la calidad de ecuatoriano ha sido reconocida incluso en tribunales constitucionales”, agregó.

Así también señaló que “siempre ha tenido pasaporte ecuatoriano y no tenemos nada más que aportar a este proceso”.

Por último, cerró riéndose de la FFCH, al destacar que ganó el juego limpio y que la FIFA les dio la razón en la demanda. “Un día triste para el juego limpio y un día muy alegre, muy bueno para nosotros en Ecuador porque al final la FIFA nos vuelve a dar la razón en algo que sabíamos que teníamos la razón”, sostuvo.

“No triunfó el mal, la trampa ni la victoria en el papel”, finalizó.