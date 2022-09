Un caso que aún sigue generando revuelo, a solo 79 días del Mundial, es la situación de Byron Castillo. Hace algunos meses, la FIFA desestimo la denuncia en su contra por posibles irregularidades en sus papeles de nacimientos y dejó obsoleta cualquier acusación, algo que Chile replicó en el Comité de Apelaciones de la institución.

Con el tema supuestamente zanjado, la Federación de Fútbol de Chile solicito con el tiempo, poder concluir el caso, para que no continuaran este tipo de irregularidades en Conmebol y buscar la manera de poder clasificar al Mundial, algo que no se dio.

Sin embargo, Perú igual se instaló en la polémica, tras su eliminación en el repechaje, a manos de Australia y con incentivar la demanda y acusación en contra de Castillo, también buscaban ayuda para ingresar al Mundial de Catar.

Ahora, según informaciones de La Tercera, el propio Comité de Apelaciones de la FIFA citó a declarar al defensor ecuatoriano, algo que desde la propia Federación del ‘Tri’, y el abogado representante del zaguero, desmintieron.

Declaraciones

Quien también alzó la voz, ante las nuevas informaciones, fue el actual DT del seleccionado de Ecuador, Renato Paiva, entrenador del León de México, señaló su postura ante las noticas que circulan en torno a la situación de Castillo.

En conferencia de prensa del fútbol azteca, el adiestrador comentó: “Me han dicho, pero no hay notificación alguna, Byron está de viaje está para el partido. No (hemos hablado del tema), ósea, cuando hay una herida más machacas cuanto más tocas y más hablas, él sabe que nuestra posición de inicio fue siempre la misma, confianza total en él”.

“Todo lo que paso está con nosotros, es cuestión de justicia, pero no voy a tocar en algo que ya he sido decidido en la primera instancia, no voy a tocar una herida, para mí no tiene sentido”, indicó.

Además, informó que el estado de ánimo de su pupilo no ha cambiado y que se encuentra tan alegre como siempre. Con relación a esto, Paiva reveló: “Entrenó muy bien, está con nosotros, está contento, feliz, lo sentí muy normal así que nada, está con conciencia tranquila”.

Así también, envió un recado dejando en claro su postura de que por meritos deportivos, la ‘Tri’ merece ir al mundial. El DT de Castillo en México, puntualizó: “Ecuador ha probado ser el tercer mejor equipo de Sudamérica, por detrás de Brasil y Argentina, con o sin Byron. Él no jugó solo, así que yo entiendo las leyes, pero para mí es un dato muy feo”.