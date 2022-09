El abogado de Byron Castillo, Andrés Holguín, no reconoce la citación de la FIFA para su representado y admite que si el defensor declara, no incidiría en nada en su realidad de ir hasta Catar.

En pocas semanas más se dará inicio al Mundial de Catar 2022. En 80 días rodará la pelota en Medio Oriente, para iniciar un evento internacional de los más ostentosos del último tiempo. Con las selecciones clasificadas en su preparación para ir al certamen, existe una que aún tiene un incertidumbre en cuanto a su participación.

El conjunto nacional de Byron Castillo, Ecuador, es una de las naciones que dará el vamos en el torneo intercontinental, pero el Comité de Apelaciones de la FIFA, citó al defensor de la polémica con Chile, para brindar declaraciones del caso que protagoniza el zaguero del Club León de México.

Ayer se conoció, según informaciones de La Tercera, que el desde la rama del ente rector del fútbol mundial, atendieron los requerimientos solicitados por la Federación de Fútbol de Chile y el abogado, Eduardo Carlezzo y que Castillo debía acudir a la sede de Zúrich para testificar sobre su caso el próximo 15 de septiembre.

Declaraciones del abogado de Byron Castillo

Sin embargo, el representante de Byron Castillo, Andrés Holguín, señaló en la transmisión de La Radio Redonda, que “el jugador no se siente afectado en lo deportivo. Está tranquilo y enfocado en su club en México”.

No solo contesto eso, si no que también conversó con el Canal del Fútbol de Ecuador, donde manifestó: “No nos ha llegado absolutamente nada, no dudo que haya algún tipo de convocatoria. Nos encontramos con un proceso muy mal presentado porque para llegar a eso se debió haber hecho algún tipo de investigación acá y no se la hizo”.

“Obviamente estaban apurados para entrar por la puerta de atrás al Mundial“, indicó.

Con esto, el jurista del lado del combinado del ‘Tri’ no reconoce algún llamado desde la FIFA y sostiene que el jugador está concentrado en hacer las cosas bien con su actual club, el León.

Además de revelar eso, en diálogo con Radio Huancavilca, destacó que “el jugador no ha recibido absolutamente nada, he podido conversar con gente de la Federación Ecuatoriana y lo que entiendo es que hay una conminación a que lo contacten al jugador y que éste comparezca a declarar, pero aún no tengo nada oficial ni de la Federación ni de la FIFA”.

“Sé lo mismo de ustedes, la noticia, la celebración de algunas personas que lo llamaran a declarar, pero esto no significa nada para el jugador, no sé si tenga la obligación legal de comparecer a declarar en un proceso donde no ha aceptado ser testigo ni es parte”, agregó.

Por último, se le sintió confiado al puntualizar que “no sé qué tanto puede incidir la declaración de Byron, porque no es una autoridad que le pueda dar una convicción a la FIFA de que el reclamo chileno es verdad, a menos que Byron admita que no es ecuatoriano. ¿Y si lo hiciera qué podría pasar?”.

“Chile tiene que demostrar que esa actuación entre comillas irregular de Byron como seleccionado la hizo en contubernio con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque este es un caso en contra de la Federación, y habría que demostrar que la Federación sabía de esta irregularidad”, finalizó.

Sin duda comentarios que llegan para agitar más las aguas entre ambas selecciones y el dictamen de la FIFA, sin mencionar la silenciosa incorporación de Perú en el caso, que tras la eliminación en el repechaje ante Australia, pusieron mucho interés polémico del defensor.