El experimentado lateral nacional Mauricio Isla, de los registros de Universidad Católica, estaría analizando seriamente la posibilidad de decir adiós a la selección chilena, combinado donde debutó a nivel adulto en el año 2007.

El ‘Huaso’ inició temprano su camino en el ‘Equipo de Todos’. Comenzó en la Sub-16 el año 2004, Jorge Aravena le dio la oportunidad, y luego pasó por la Sub-17 y la Sub-20, destacando en esta última categoría y convirtiéndose en pieza clave en el tercer lugar conseguido en el Mundial de Canadá 2007.

Luego, el oriundo de Buin se ganó un lugar en la adulta y fue parte de los logros más importantes del combinado en su historia: las dos Copa América (Chile 2015 y la Centenario EE.UU. 2016).

Ahora, el jugador de 34 años y uno de los históricos de la ‘Generación Dorada’ estaría pensando en dejar La Roja. Esto lo reveló el exfutbolista y actual comentarista Claudio Borghi.

“Estamos estudiando piano con un amigo y me comentó que quizás Isla no vaya más a la selección. Que es una decisión casi tomada y no estaría. Está pensando la posibilidad. Agotan los traslados, ahora está en Chile, pero quizás llega a una edad donde dice ‘no estoy dispuesto a los sacrificios que requiere la selección’”, expresó el ‘Bichi’ en su rol de panelista de TNT Sports.

¿Comienza la despedida de los referentes del ‘Equipo de Todos’? Recordar que Gary Medel fue el único que estuvo en la gira por Asia, mientras que Alexis Sánchez y Arturo Vidal no fueron considerados por Eduardo Berizzo al estar definiendo su futuro.

En tanto, Claudio Bravo exteriorizó esta semana su incomodidad respecto a su continuidad en el seleccionado. El golero del Real Betis aclaró que no ha sostenido conversaciones con el ‘Toto’ desde su llegada al banco del combinado.