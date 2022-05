Jean Beausejour, bicampeón de América y mundialista con la ‘Roja’ en 2010 y 2014, destacó la llegada de Eduardo Berizzo como entrenador de la selección chilena al afirmar que tiene “capacidad de sobra para liderar un proceso”.

El excarrilero por izquierda conoce de cerca al ‘Toto’, cuando este último era ayudante técnico de Marcelo Bielsa en el exitoso proceso que terminó con la clasificación del ‘Equipo de Todos’ al Mundial de Sudáfrica.

“Me parece un excelente nombre, con la capacidad de sobra para liderar un proceso que va a ser muy distinto al anterior. Espero que tenga todo el apoyo de los clubes porque la gran diferencia se hace con horas de trabajo, horas de entrenamiento, agregando microciclos de jugadores de la liga nacional para acortar la distancia con los seleccionados de Europa y las otras selecciones”, expresó el hoy comentarista de ESPN.

“La otra vez me preguntaban por posibles candidatos y yo no tenía al ‘Toto’, lo encontraba inalcanzable. Pensé que iba a tener mercado en Europa. Dirigió el Celta de buena manera, el Sevilla de buena manera pese a que tuvo un problema de salud, en el Bilbao no anduvo tan bien”, agregó.

Además, el oriundo de Estación Central reveló que “sentía que no entraba en el presupuesto. Yo creo que bajó sus pretensiones para venir acá, de verdad creo que tenía mercado en muchas partes y él eligió Chile”.

Como entrenador, Berizzo estuvo en O’Higgins y ganó dos títulos, incluido el Torneo Apertura 2013. Además, dirigió a Estudiantes de La Plata, Celta de Vigo, Sevilla y Athletic de Bilbao.

Posteriormente tomó a la selección de Paraguay, en su primera experiencia en un combinado. Estuvo lejos de timbrar un buen paso, ya que fue despedido en octubre de 2021 al ser goleada la ‘albirroja’ por Bolivia (4-0) por las Clasificatorias a Catar 2022.