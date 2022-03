El entrenador del Blackburn Rovers, Tony Mowbray, anunció este lunes que el goleador Ben Brereton Díaz viajó a Chile para sumarse al plantel de La Roja de cara a los duelos clasificatorios claves ante Brasil y Uruguay, no sin antes decir que “en un mundo ideal, se quedaría aquí y se prepararía” tras sufrir una lesión el pasado 14 de febrero.

En diálogo con RoversTV, el técnico de los blanquiazules no escondió su malestar por el viaje del ariete de 22 años para defender al ‘Equipo de Todos’. Brereton se encuentra en proceso de recuperación de un esguince con compromiso ligamentoso en el tobillo izquierdo.

“Ha volado a Chile y lo estarán evaluando. En un mundo ideal, se quedaría aquí y se prepararía, se pondría al día y avanzaría para jugar contra Coventry”, expresó Mowbray.

“Sinceramente, no estoy seguro de dónde estará cuando nos enfrentemos a Coventry después del receso internacional (…) Tenemos que lidiar con esto. Hay mucho en juego para Chile y nos hemos guiado por las reglas de la FIFA”, agregó.

Además, el estratega señaló que “hemos analizado nuestros registros médicos y nuestras opiniones sobre dónde creemos que está y creo que hay muy pocas posibilidades de que esté involucrado en ese primer juego contra Brasil”.

“Hay muchas posibilidades de que lo lleven, si obtienen un resultado positivo contra Brasil, para jugar contra Uruguay, si todavía tienen la mitad de posibilidades de clasificarse”, complementó.

Para finalizar, Mowbray expresó que “Ben lo ha pasado fantástico con Chile, pero si no se siente del todo bien debería decírselo (a Martín Lasarte) porque contra Brasil no van a querer jugar con medio jugador, van a querer 11 troyanos que luchen por su país, no alguien cojeando”.