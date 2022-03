El portero y capitán de la selección chilena de fútbol, Claudio Bravo, llamó a no presionar a Ben Brereton de cara a los compromisos de La Roja ante Brasil y Uruguay por Clasificatorias.

Es más, el meta fue directo y recalcó que si el delantero no está en óptimas condiciones mejor que no sea arriesgado.

“En primer lugar no le pondría tanta carga, una mochila de que tiene que jugar sí o sí. Últimamente ha sido muy carismático, pero si no está debe estar otro, es así”, afirmó en entrevista con FShow de ESPN.

“No tenemos tiempo. Si no viene en condiciones no se debe arriesgar y que juegue otro. No lo arriesgues. No podemos depender de un solo jugador”, agregó el líder.

En la misma línea, Bravo pidió recordar que “el fuerte nuestro ha sido el equipo, no hemos dependido de un jugador, no lo hemos hecho sentir así. A nosotros, cuando nos ha ido bien, cuando hemos logrado meter a Chile al Mundial, o conseguido un logro importante, el equipo en sí ha dado el máximo”.

“Independiente de las figuras que tenemos, el complemento ideal es el equipo”, reiteró.

Recordemos que Ben Brereton se encuentra en período de recuperación tras una lesión defendiendo al Blackburn Rovers. Su presencia para los vitales juegos aún es una incógnita.