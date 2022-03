El periodista Felipe Bianchi afirmó que Ben Brereton no debiese 'sacrificarse' por La Roja debido a su lesión y le recomendó no jugar ante Brasil y Uruguay.

Ben Brereton Díaz estará con La Roja para las últimas dos fechas de las Clasificatorias a Catar 2022, en una convocatoria que ha generado debate debido a la lesión del delantero del Blackburn Rovers.

Y es que el atacante, vale recordar, sufrió un esguince con compromiso de sus ligamentos en el tobillo izquierdo y aun está en proceso de recuperación, por lo que llegaría entre algodones a los choques contra Brasil y Uruguay.

Por lo anterior, el periodista Felipe Bianchi afirmó que no vale sacrificar a ‘Big Ben’ si es que su estado físico no es el óptimo para los dos cruciales encuentros.

En diálogo con Redgol, el comunicador afirmó que “si Brereton no está en condiciones físicas, ningún jugador de fútbol es aporte. La definición es médica y comienza por él, que será el primero en darse cuenta si puede jugar o no”.

Luego, Bianchi enfatizó en que “Ben Brereton se unió muy bien a la Generación Dorada, sin ser parte futbolística o mentalmente de ese proceso”.

“Es una historia en sí mismo, de las bonitas historias del último tiempo, pero totalmente ajena a la Generación Dorada. Por eso, si no puede jugar, que no juegue no más”, sentenció el periodista.

Vale recordar que Chile visitará a Brasil este jueves 24 de marzo, para cerrar las Clasificatorias recibiendo a Uruguay el martes 29.