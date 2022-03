Blackburn Rovers reaccionó de inmediato a la nominación de su goleador, Ben Brereton Díaz, a la selección chilena para los duelos con Brasil y Uruguay por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

Pese a su lesión en su tobillo izquierdo, un esguince con compromiso ligamentoso, el ariete de 22 años fue convocado por Martín Lasarte para el cierre del largo camino a la próxima Copa del Mundo, donde la ‘Roja’ se juega la clasificación.

Previo a su citación, el técnico del Blackburn Tony Mowbray ya puso reparos a la posibilidad que Brereton juegue por la ‘Roja’, ya que podría recaer de su problema físico.

Tras oficializarse el llamado de Ben a la ‘Roja’, Blackburn Rovers publicó en redes sociales lo siguiente: “Ben Brereton ha sido nominado a la Roja para sus próximos partidos de las Eliminatorias de la Copa Mundial. Aún no se ha tomado una decisión final con respecto a su estado físico y posible participación”.

Como no puede negarse a ceder al oriundo de Stoke, por ser fecha FIFA, Brereton viajará finalmente a Chile y será evaluado por el cuerpo médico del ‘Equipo de Todos’ para revisar su evolución y ver si podrá estar en uno o dos de los partidos.

La ‘Roja’ visitará a la ‘verdemarelha’ el día 24 de marzo en Río de Janeiro y cinco días después recibirá a la ‘celeste’ en San Carlos de Apoquindo.

