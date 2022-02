“No habrá excepciones a ningún evento. La selección puede cambiar el estado en que jugará", amenazó Rui Costa, gobernador de Bahía: el duelo entre Chile y Brasil no tiene sede definida.

El duelo entre las selecciones de Chile y Brasil, por la penúltima fecha de las clasificatorias mundialistas, podría no jugarse en el Estadio Fonte Nova de Salvador de Bahía el próximo 24 de marzo.

Según informó Bahía News en Brasil, el gobernador de Bahía, Rui Costa, no está dispuesto a aumentar el aforo del Estadio Fonte Nova para el partido por las eliminatorias, ya que eso ignoraría las normas sanitarias.

El gobernador afirmó que “no habrá excepciones a ningún evento. La selección puede cambiar el estado en que jugará. Puede cambiar, esas es una decisión que no me toca a mí, le toca a la CBF, pero Bahía no hará excepción para cualquier evento, ni cultura, ni deportivo ni festivo”.

La decisión de Rui Costa también pasaría por temas políticos, al ser opositor al presidente Jair Bolsonaro, y buscaría que el mandatario no utilice el encuentro con tribuna.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se reunirá este martes con el fin de confirmar o descartar a Salvador de Bahía como sede para el partido.

Cabe recordar que Chile visitará a Brasil el próximo 24 de marzo a las 20:30 horas, y luego será local, el día 29 del mismo mes, ante la selección de Uruguay, en el mismo horario.