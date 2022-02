Las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022 están al rojo vivo. A solo dos fechas del final, y con Brasil y Argentina ya con pasajes a la cita, cinco países pelean por los cupos restantes (dos directos y uno al repechaje).

Entre ellos se encuentra Chile, por ahora sexto, que tras su triunfazo ante Bolivia en La Paz llegó a 19 puntos y se mantiene ilusionado con asistir al principal evento del balompié.

Antes que La Roja están Perú (21 y -4), Uruguay (22 y -3), Ecuador (25 y +10), Argentina (35 y +16) y Brasil (39 y +27).

En el séptimo puesto, también con chances, se encuentra la Colombia de Reinaldo Rueda con 17 unidades (-3).

De esta manera, todo se define en las últimas dos jornadas, donde Chile tiene el calendario más complicado del grupo: visita a Brasil y recibe a Uruguay.

Hay que recordar que el quinto de Sudamérica tendrá que ir a repechaje contra un representante de Asia.

¿Cuándo se juegan las fechas finales?

Las jornadas finales de las Clasificatorias están programadas para marzo de 2022, los días 24 y 29, en horarios por confirmar.

¿Qué partidos se disputan en las dos fechas finales?

Penúltima fecha

Argentina vs Venezuela

Colombia vs Bolivia

Paraguay vs Ecuador

Brasil vs Chile

Uruguay vs Perú

Última fecha

Perú vs Paraguay

Ecuador vs Argentina

Venezuela vs Colombia

Chile vs Uruguay

Bolivia vs Brasil

¿Dónde ver en vivo los partidos de las últimas fechas?



TNT Sports transmitirá todos los compromisos a través de sus distintas señales. Chilevisión, en tanto, dará los duelos de La Roja.