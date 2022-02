Brayan Cortés, portero de Colo Colo y La Roja, respondió a los cuestionamientos realizados por Johnny Herrera en la previa del duelo entre Chile y Bolivia por las Clasificatorias a Catar 2022.

El exarquero de Universidad de Chile, vale señalar, pidió a Sebastián Pérez como titular para el choque ante los altiplánicos asegurando que el iquiqueño “a veces, es medio distraído en el arco”.

Cortés ya respondió en cancha, siendo una de las grandes figuras del ‘equipo de todos’ en la victoria 3-2 en La Paz que mantuvo vivas las opciones matemáticas de La Roja de estar en el próximo Mundial.

Pero el guardametas albo no se quedó ahí y, en diálogo con F90 de ESPN, le dejó un recado a Herrera.

“Lo que diga cualquier persona, un referente como puede ser Johnny, no me complica, no me calienta la cabeza. Lo más importante es ganar”, recalcó Brayan Cortés.

Luego, consultado por su actuación ante Bolivia, el arquero de Colo Colo y La Roja sostuvo que “estaba con toda la motivación de lo que significaba ese partido, que era llevarnos los tres puntos a Chile”.

“Yo creo que por ahí nos favoreció la lluvia, la cancha rápida, por ahí se sintió un poco menos la altura. Ya estábamos preparados, yo estaba feliz en ese momento, quería aprovecharlo y gracias a Dios se ganó”, añadió el guardametas.

Cortés asoma como estelar para el duelo de Colo Colo ante Everton, este domingo 6 de febrero, en el arranque del Campeonato Nacional 2022.