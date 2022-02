Una de las figuras del partido entre Bolivia y Chile en La Paz fue Brayan Cortés. El portero estuvo esplendido cuando Chile más lo necesitó. No es necesario ser especialista para darse cuenta de la dificultad de las tapadas que ejecutó este martes.

Pero más allá de las sensaciones ¿Cuánto tapó Cortés según lo esperado? Desde el punto de vista de los datos ¿Cuánto influyeron sus tapadas en el resultado final?

Con datos del proveedor de datos StatsBomb vemos que el chileno efectivamente jugó sobre el rendimiento esperado ¿Cómo así? En StatsBomb tienen una métrica que se llama Post Shot Expected Goals (PSxG) y que mide la calidad de las atajadas de los porteros y no así la cantidad.

El PSxG busca evaluar la calidad de las atajadas y no la cantidad, ya que tapar un disparo que va al ángulo no puede ser contada como la misma tapada que un disparo que va hacia el centro del arco a las manos del portero. En ese sentido el PSxG le da un valor de 0 a 1 de que un disparo sea gol, siendo lo más alto lo más cercano a gol. Y por consecuencia una mejor tapada del arquero.

Se diferencia de los goles esperados o expected goals (xG) en que el PSxG evalúa el disparo después de que el balón se desprende del pie o superficie de golpeo del jugador que remata. Por su parte, el xG evalúa el disparo antes de que sea ejecutado según su posición, de dónde y cómo viene la asistencia si es que hubo, la posición del portero, pie hábil y varios otros factores más.

Lo anterior porque si por ejemplo un jugador patea en área chica y el arquero no está entre el arco y el rematador y este envía el disparo hacia afuera la realidad es que el arquero no tuvo que hacer mucho para evitar el gol. Fue error del rematador. Entonces tendría un xG muy alto, pero ni siquiera entraría en la estadística de los PSxG, ya que el remate no fue al arco.

El partidazo de Cortés

Entendido esto podemos ver en el siguiente mapa de disparos que de los 10 remates a portería que recibió Cortés dos fueron goles, sin embargo, el PSxG fue de 2.97 (prácticamente 3 goles). Según esta métrica se puede decir que el arquero evitó un gol, lo que no es poco para una muestra de solo un partido.

Además en el mapa de disparos se puede ver el valor de goles esperados que tuvo cada disparo. Mientras la forma indica cómo fue el remate (los círculos son cabezazos), mientras más roja sea la forma mayor probabilidad tuvo de ser gol según el modelo de xG de StatsBomb.

Pero de los tiros que tapó Cortés ¿Cuál fue el que tuvo mayor valor de PSxG? En el siguiente mapa está el disparo en cuestión.

El cabezazo de Enoumba a los 71 minutos de juego fue el que tuvo una mayor probabilidad de ser gol después de que el balón se desprendió del cuerpo del defensor boliviano. Con un 0.43 fue el remate más peligroso entre las atajadas de Cortés. Pero ahí estuvo el portero chileno para manotear el balón y que este pegara en el poste.

Como muchos le agradecen y dicen: Brayan Cortés mantuvo viva la ilusión de Chile cuando más se le necesitó. Partidazo del portero chileno.