Desde las 00:00 horas de este domingo, ‘La Roja’ se medirá ante la Selección de Fútbol de El Salvador en un choque amistoso que se disputará en el marco de una gira en Estados Unidos. Y en la antesala del duelo preparatorio, el estratega de ‘La Selecta’, Hugo Pérez, analizó el juego del combinado chileno y valoró poder competir frente a un elenco de mayor nivel.

En la conferencia de prensa pre-partido, el entrenador salvadoreño nacionalizado estadounidense manifestó que “esperamos que podamos competir bien contra Chile. Todos estamos listos”.

Respecto de las cualidades de la escuadra dirigida por Martín Lasarte, el DT del conjunto centroamericano llenó de elogios a los futbolistas del ‘Equipo de Todos’, asegurando que “es un equipo agresivo, técnico, con buen fútbol, que presiona bastante. Me gustó, los vi contra México y tiene jugadores interesantes”.

“Cuando uno se enfrenta a selecciones de ese calibre es positivo sacar lo que nos puede ayudar y más con lo que nos espera en enero (en las Clasificatorias de la Concacaf)”, añadió.

Además, Pérez señaló la importancia de haber agendado un amistoso ante una selección que considera de mucho mayor nivel que El Salvador.

“Los amistosos, que para mí son para competir, tienes que aprovecharlos. No me preocupa que el jugador juegue en la liga, es normal, pero me interesa que salga a competir con selecciones mejores que nosotros o no se puede crecer”, sentenció.

Una joven Selección Chilena saltará a la cancha del Banc of California Stadium con la misión de volver a suelo nacional con un triunfo en Estados Unidos, luego del empate 2-2 frente a México.