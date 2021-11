La lamentable y repentina lesión de Alexis Sánchez durante el primer tiempo de ‘La Roja’ ante Ecuador trastocó por completo de un Martín Lasarte que vive una pesadilla en San Carlos de Apoquindo. El uruguayo tuvo que echar mano al banquillo para reemplazar al ‘Niño Maravilla’ y se decantó por Jean Meneses, lo que provocó la furia de los hinchas en las redes sociales.

La fanaticada nacional estalló en contra de ‘Machete’ por una sustitución que determinaron errada, transformando a Joaquín Montecinos en ‘trending topic’ en Chile tras molestarse por haberlo dejado en la banca.

Cabe consignar que tras la salida del crack del Inter de Milán, el estratega del ‘Equipo de Todos’ envió a hacer trabajo previo físico tanto a Meneses como Montecinos y a pesar de que todo indicaba que ingresaría el delantero de Audax Italiano, tras pedirle airadamente que calentara, hizo ingresar al volante de León de México.

Por el momento, lo sigue ganando Ecuador por la cuenta mínima con gol de Pervis Estupiñán.

Para mí se equivocó Lasarte en los cambios. No eran ni Meneses ni Marcelino.Hay que hacer un juego más directo y Montecinos para eso es ideal. Además, Baeza no da abasto solo al medio, era poner uno de más quite. Pero bueh, el sabe más que yo así que ojalá resulte.

— Quentin Quarentino 🏆🏆🏆🇫🇮 (@Eldarion14) November 17, 2021